New York Times: ABD'nin Albuquerque Kentinde Dört Kişinin Öldürülmesi Müslüman Toplumunda Korku Yarattı

NEW YORK, 9 Ağustos (Xinhua) -- New York Times (NYT) gazetesinin Pazar günü bildirdiğine göre, ABD'nin New Mexico eyaletinin en büyük kenti Albuquerque'de kısa süre önce dört Müslüman erkeğin öldürülmesi Müslüman toplumunda korku yarattı. Habere göre, dört kurbanın da gittiği cami olan New Mexico İslam Merkezi'ne giden bir Müslüman, rapora göre "yem" olma korkusundan bahsederek asla geri dönmeyebileceğini söyledi. Haberde, Müslüman cemaatinin diğer üyelerinin, eyaleti terk ettiği ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar aile üyeleriyle birlikte kalmak üzere geçici olarak ülkenin diğer bölgelerinde gittiği de kaydedildi. Nefret suçları Amerika Birleşik Devletleri'nde endişe kaynağı olmaya devam ediyor: NYT, San Bernardino'daki Kalifornia Eyalet Üniversitesi Nefret ve Aşırılık Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre, söz konusu suçların 2021'de yüzde 20'den fazla arttığını ve 2022'nin ilk yarısında yüzde 4,7 daha artış kaydettiğini yazdı.