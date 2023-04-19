New York Times: Abd, Çin'i İzole Etmeye Çalışırken Alman Şirketleri Çin'e Yaklaşıyor

NEW YORK, 19 Nisan (Xinhua) -- ABD menşeli New York Times (NYT) gazetesinde yakın tarihte çıkan bir haberde, Washington Beijing ile ekonomik bağları frenlemeye çalışırken, Alman ekonomisinin iki büyük itici gücü olan Volkswagen ve kimya şirketi BASF'nin Çin'deki devasa yatırımlarını...

NEW YORK, 19 Nisan (Xinhua) -- ABD menşeli New York Times (NYT) gazetesinde yakın tarihte çıkan bir haberde, Washington Beijing ile ekonomik bağları frenlemeye çalışırken, Alman ekonomisinin iki büyük itici gücü olan Volkswagen ve kimya şirketi BASF'nin Çin'deki devasa yatırımlarını genişletmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Çin'de 40'tan fazla fabrikaya sahip olan Volkswagen, gösterge içi karaoke makineleri gibi özelliklere sahip modelleri Çinli müşterilerin isteklerine göre uyarlamak için yeni bir girişimde bulunduğunu ve yerel ortaklıklara ve üretim tesislerine milyarlarca yatırım yapacağını duyurdu. NYT, bunun Alman otomobil üreticisi tarafından geçen yıl açıklanan "Çin'de Çin için" temasının bir parçası olduğunu söyledi.

Gazete, Çin'de 30 üretim tesisi bulunan BASF'ın da, Ludwigshafen'deki 10 kilometrekareyi aşan alana sahip devasa genel merkez kompleksine rakip olacak ve Çin'de kurulacak yeni bir kimyasal üretim kompleksine 10 milyar euro (10,9 milyar ABD doları) harcama planlarını sürdürdüğünü söyledi.

Haberde, "Almanya genelinde şirket yöneticileri, bu tür yatırımların ABD'nin Çin'i ekonomik olarak izole etme çabalarına aykırı olduğunun farkındalar. Buna karşılık Çin'den elde edilen gelirin, işletmelerinin Avrupa'da gelişmesi ve büyümesi için gerekli olduğunu savunuyorlar" ifadeleri kullanıldı.