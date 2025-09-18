New York'taki TURKEN House, Türkiye'den Öğrencilere Destek Oluyor

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) desteğiyle New York'ta kurulan TURKEN Vakfı'na ait öğrenci yurdu TURKEN House, eğitim için Türkiye'den giden öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, ABD'de faaliyet gösteren öğrenci yurdu TURKEN House, Türkiye'den gelen gençlere barınma, sosyal etkileşim ve akademik gelişim alanlarında çok yönlü destek sunuyor.

Manhattan bölgesindeki yurtta öğrenciler için yalnızca konaklama değil, aynı zamanda kültürel etkileşim, kişisel gelişim ve akademik destek sağlayan imkanlar oluşturulurken, yurtta 56 stüdyo, 22 adet 2+1 ve 2 adet 1+1 olmak üzere toplam 80 daire bulunuyor.

Öğrencilerin kullanımına açık televizyonlu sosyalleşme alanları, ortak mutfaklar, mescit, çamaşırhane, bireysel ve grup çalışmaları için ayrılmış özel alanlar, fitness odaları ve çok amaçlı bir konferans salonu yer alan yurtta, 102'si kız, 102'si erkek olmak üzere toplamda 204 öğrenciye barınma hizmeti veriliyor.

Binada 24 saat aktif kamera sistemi ve kartlı geçiş sistemi ile güvenlik sağlanırken, konferans salonunda da yıl boyunca kariyer seminerleri, kültürel atölyeler ve kişisel gelişim programları düzenleniyor. Yapılan etkinliklerle öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal ve mesleki becerilerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Yurtta uzun dönem konaklayan toplam 20 öğrenci, Columbia Üniversitesi, New York Üniversitesi (NYU) ve Fordham Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumlarında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alıyor. Öğrenciler arasında doktorlar, araştırmacılar, öğretmenler ve İngilizce dil eğitimi alan bireyler de bulunuyor.