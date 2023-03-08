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New York'taki Türk ve Müslüman polislerin deprem yardımları yola çıkarıldı

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New York'taki Türk ve Müslüman polislerin deprem yardımları yola çıkarıldı

NEW ABD'nin New York kentinde görev yapan Türk ve Müslüman polisler, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için topladıkları yardımları gönderdi.

NEW ABD'nin New York kentinde görev yapan Türk ve Müslüman polisler, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için topladıkları yardımları gönderdi.

Queens'te bulunan bir depoyu yardım merkezi olarak kullanan polislerin, burada düzenledikleri törene New York Belediye Başkanı Eric Adams ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de katıldı.

Adams ve Özgür, yardım toplayan Müslüman Polisler Topluluğu ile Orta Doğu ve Türk Polisler Derneği üyeleri ile sohbet etti, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için haftalardır sürdürdükleri ortak yardım kampanyasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Tasnif ve paketlemeleri yapılmış, içinde barınma, sağlık, giyim, çocuk ihtiyaçları ve gıda malzemeleri bulunan yaklaşık 100 palet yardım Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve Türk Hava Yolları aracılığıyla depremzedelere ulaştırılmak üzere deniz ve hava yoluyla yola çıkarıldı.

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Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel

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