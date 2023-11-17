New York'taki tıp sempozyumunda Türkiye'de geliştirilen "çok katmanlı stent" tanıtıldı

ABD'nin New York kentinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Veith Sempozyumu'nda sunum yapan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt, Türkiye'de üretilen "yenilikçi kardiyovasküler akım yönlendirici çok katmanlı stenti" dünyanın birçok ülkesinden gelen bilim insanlarına tanıttı.

ABD'nin New York kentinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Veith Sempozyumu'nda sunum yapan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt, Türkiye'de üretilen "yenilikçi kardiyovasküler akım yönlendirici çok katmanlı stenti" dünyanın birçok ülkesinden gelen bilim insanlarına tanıttı.

Kalp ve damar sağlığı alanında dünya çapında prestiji bulunan sempozyuma, bu yıl kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Halit Yerebakan, Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt, Prof. Dr. Mustafa Şırlak, Prof. Dr. Hakkı Tankut Akay ve Prof. Dr. Suat Doğancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda Türk bilim insanı ve tıbbi cihaz şirketleri katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Kürşat Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Türkiye'de geliştirilen ve üretilen yenilikçi kardiyovasküler akım yönlendirici çok katmanlı stenti tüm dünyadaki kalp damar cerrahlarına anlatma fırsatı bulduk." dedi.

Prof. Dr. Bozkurt, Stena adı verilen stentin "üç boyutlu tasarımı ve mesh yapısının kan akışını etkin şekilde yönlendirerek, hedeflenen damar bölgelerine daha doğru ve etkin bir kan akışı sağladığını" belirtti.

Bozkurt, bu yenilikçi stentin aynı zamanda kan akışının gereksiz olduğu alanlarda tromboz oluşumunu önleyerek, hastalar için daha güvenli ve etkili bir tedavi sunduğu bilgisini paylaştı.

Stena ile, yeni bir "tedavi standardı" hedefleniyor

Bozkurt, New York'taki sempozyumda kalp ve damar cerrahisi alanında önemli değişiklikler sağlayacak "yenilikçi stent" hakkında yaptığı sunumda meslektaşlarının sorularını cevapladı.

"Stena, özellikle stent greft tedavileriyle tedavi edilemeyen ve geleneksel yöntemlerle tedavi edilmesi zor olan durumlar için ideal bir çözüm sunuyor." diyen Bozkurt, karmaşık ve riskli damar bölgelerinde bile konforlu ve güvenli bir kullanım sağlayarak, kalp ve damar cerrahisinde yeni bir tedavi standardı belirlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Bozkurt, klinik ihtiyaçlar ve biyomekanik prensipler dikkate alınarak tasarlanan Stena'nın, kardiyovasküler tedavi alanında yeni standartlar belirlemek ve hasta bakımında önemli iyileştirmeler sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirtti.

Türk bilim insanı Bozkurt, "Stena'nın tanıtımını yapmak ve bu yeniliğin kardiyoloji alanında nasıl bir fark yaratabileceğini ve dünya çapında birçok hastanın yaşam kalitesini nasıl artıracağını paylaşmak için Veiht Sempozyumu'nda olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

" Türkiye'de sağlık üretiminde çok önemli gelişmeler oldu"

New York'ta bu yıl 50'incisi düzenlenen Veith Sempozyumunu, "dünyadaki en önemli, en büyük damar cerrahisi kongresi" olarak niteleyen Bozkurt, Türk bilim insanlarının bu sempozyumdaki etkinliğinin giderek arttığına işaret etti.

Bozkurt, şunları dile getirdi:

"Bir Türk doktor olarak şunu söylemek istiyorum: Bundan 10-15 yıl önce biz buraya sadece dinleyici olarak gelirdik. Neler yapıyorlar, biz niye bunları yapmıyoruz diye düşünüp dururduk. Ama ondan sonra Türkiye'de sağlık üretiminde çok önemli gelişmeler oldu. Çok güzel şeyler yapmaya başladık. Tabii burada üretimin artması, güzel şeylerin yapılmasından dolayı bizim de popülaritemiz arttı."

Sempozyum çerçevesinde yaptığı sunumun katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildiğini ifade eden Bozkurt, bunun, Türkiye'de sağlık alanında yapılan inovasyon çalışmalarının geldiği nokta adına onur verici olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Bozkurt, bunun artarak devam etmesini umut ettiklerini anlatarak, "Bizden sonra gelen genç arkadaşlar da bizim bu ortaya koyduğumuz altyapıdan sonra Türk tıbbının Türkiye'nin gelişmesi için her türlü katkıyı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

New York Başkonsolosu Özgür'den, Türk bilim insanlarına tebrik ziyareti

Manhattan'daki bir otelde devam eden sempozyuma katılan Türk bilim insanlarını başarılarından dolayı tebrik eden Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de şunları söyledi:

"Alanında uzman (Türk) firmaların ürettiği tıbbi cihazların, yine dünyanın bu en önemli sempozyumunda çok fazla ilgi görmüş olmasından ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Ben, buraya gelen bilim adamlarımıza ve firma temsilcilerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve ülkemize sundukları katkılardan dolayı da tebrik ediyorum. Firmalarımızın geliştirmiş oldukları tıbbi cihazların sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde daha da yaygınlaşarak kullanılmaya başlandığını hep birlikte memnuniyetle müşahede ettik."

Özgür, son yıllarda kaydedilen bu ilerlemelerin Türkiye için gurur vesilesi olmaya devam ettiğini anlattı.

Veith Sempozyumu'na katılan Türk heyetine başkanlık eden bilim insanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili ??????Prof. Dr. Halit Yerebakan'dan Türk bilim insanlarının buluşları hakkında bilgi alan Özgür, Türk firmalarının ürünlerinin sergilendiği stantları inceledi.

Dünyanın dört bir yanından kalp ve damar alanında yüzlerce sağlık uzmanının katıldığı Manhattan'daki sempozyum, 18 Kasım'a kadar devam edecek.