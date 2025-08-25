New York'taki Otobüs Kazasında 3 Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti

NEW YORK, 25 Ağustos (Xinhua) -- New York'taki Çin Başkonsolosluğu pazar günü yaptığı açıklamada, kentin kuzeyinde cuma günü meydana gelen otobüs kazasında 3 Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise yaralandığını doğruladı.

Yaralanan 9 kişiden 7'si hastaneden taburcu edildi, diğer 2'si ise hala tedavi görüyor.

Çin Başkonsolosluğu, mağdurların aileleriyle iletişime geçti ve kazanın ardından gerekli desteği sağladı.

Konsolosluktan bir çalışma ekibi cumartesi günü olay yerine gelerek hastanede yatan yaralıları ziyaret etti ve ilgili konsolosluk yardımını sağladı.