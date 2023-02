New York'taki Ortodoks Yahudilerden İsrail'in yasa dışı yerleşim politikasına tepki

NEW ABD'nin New York eyaletinde, Nutrei Karta olarak bilinen Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı yerleşim genişletme politikasını protesto etti.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi önünde toplanan Nutrei Karta International üyeleri, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nde ele alınan "yasa dışı yerleşim politikalarına karşı olduklarını" belirtti.

İsrail karşıtı sloganların yer aldığı dövizleri taşıyan Ortodoks Yahudi grup adına konuşan Haham Yisroel Dovid Weiss, "İsrail devletinde işgal, sadece yasa dışı ve ahlaksız yayılmacılıkla sınırlı değildir. İsrail devletinin varlığı gerçekten benim dinim Yahudiliğe aykırıdır. Yahudi olduğumuz için Filistinlilere yapılan zulme karşıyız." diye konuştu.

"Tanrı bize devlet kurmayın, öldürmeyin, çalmayın dediğinde, Filistinlilerle birlikte incinir ve ağlarız." sözlerine yer veren Haham Weiss, inançları gereği reddettikleri İsrail devletinin "hızlı ve barışçıl bir şekilde tasfiye edilmesi ve özgür bir Filistin'in kurulması için" dua ettiklerini ifade etti.

"Keşke Türkiye halkı için daha fazlasını yapabilsek"

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk ve Suriyeli depremzedeler için üzüntülerini dile getiren Weiss, "Şu anda Türkiye'de ve Suriye'de yaşadığımız bu korkunç deprem nedeniyle çok acı çekiyoruz. Keşke Türkiye halkı için daha fazlasını yapabilsek." dedi.

Haham Weiss, "Bu kadar acıların yaşandığı bir dönemde neden kendi ellerimizle, başka bir halka, Filistin halkına zulmetmemiz gerekiyor?" diye sordu.

Weiss, "Türkiye, Suriye ve dünya halklarının çektiği çilelerin son bulması ve özgür bir Filistin'in kurulması" için temennilerini dile getirdi.