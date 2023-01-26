New York'taki Nasdaq'ta Çin Yeni Yılı Kutlaması Güncel Haberler NEW YORK, 26 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Nasdaq'ın dış ekranında görülen Çin Yeni Yılı gelenekleriyle ilgili animasyon programı, 25 Ocak 2023. NEW YORK, 26 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Nasdaq'ın dış ekranında görülen Çin Yeni Yılı gelenekleriyle ilgili animasyon programı, 25 Ocak 2023. Dünyanın en büyük menkul kıymetler borsalarından biri olan Nasdaq, Çin Yeni Yılı'nı Çarşamba sabahı New York'taki Çin Başkonsolosluğu ile ortaklaşa düzenlediği fiziki katılımlı açılış zili töreni ile kutladı. (Fotoğraf: Liu Yanan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti New York Güncel Haberler

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