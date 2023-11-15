New York'taki kalp ve damar sempozyumuna, Türk bilim insanları damgasını vurdu

ABD'nin New York kentinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Veith Sempozyumu'nda Türk firmaları ve bilim insanları büyük ilgi gördü.

Kalp ve damar sağlığı alanında dünya çapında prestijli etkinlik Veith Sempozyumu, bu yıl aralarında kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Halit Yerebakan, Prof. Dr. Kürşat Bozkurt, Prof. Dr. Raşit Dinç, Prof. Dr. Mustafa Şırlak, Prof. Dr. Hakkı Tankut Akay ve Prof. Dr. Suat Doğancı olmak üzere çok sayıda Türk bilim insanı ve Invamed gibi tıbbi cihaz şirketlerine ev sahipliği yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan ABD'de yaşayan Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, dünyanın en başarılı şirket ve doktorlarını bir araya getiren Veith Sempozyumu'nun çok öğretici olduğunu söyledi.

Öz, Invamed'in "Türk Yapıştırıcısı" olarak bilinen Vena BLOCK varis tedavisi işlemiyle ilgili bilgi verdi.

Sempozyuma özellikle Invamed tarafından geliştirilen Türk ürünlerini görmek için geldiğini aktaran Öz, "Çok iftihar ediyorum. Invamed gibi inanılmaz başarılı şirketler var. Gençliğimde beni yetiştiren ve konferansın kurucusu Dr. Veith ile beraberdim. O da iftihar ediyor Türk şirketleriyle." ifadesini kullandı.

Öz, Türk ürünlerinin çok büyüdüğünü vurgulayarak, "Buradaki Amerikalı şirketler, Türk şirketleri görmek istiyor. Toplantı yapıyorlar, bilgi alışverişinde bulunuyorlar, büyük bir istikbal var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de tıbbın tamamen değiştiğinin ve büyük hızla ilerlediğinin altını çizen Öz, Türk cerrahların hem çok kabiliyetli hem de çok yenilikçi olduğunu vurguladı.

Öz, piyasanın 20 yıl öncesine göre çok değiştiğine işaret ederek, "Veith Sempozyumu'ndaki şirketler, büyük bir hızla Türkiye'ye gelmek istiyor. Eskiden Amerikalı şirketler, Türkiye'ye mal satmak için gelirdi, şimdi artık Türk ürünlerini görmek için gidiyorlar. Türk şirketler ve cerrahlarla ortaklık yapmak istiyorlar. Bu, tüm Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'yı değiştirecek." diye konuştu.

Prof. Dr. Halit Yerebakan'la Columbia Üniversitesinde beraber çalıştıklarını anlatan Öz, "Kendisiyle çok iftihar ediyorum." dedi.

Sempozyuma adını veren Dr. Frank J. Veith de Invamed'in "Türk Yapıştırıcısını" olağanüstü bulduğunu belirterek, "Özellikle basit kullanımı ve kateterin olduğu yerde ışın gerekmemesi özelliklerini çok beğendim. İşlevsel hale geldiğinde, diğer her şeyi pazardan süpürür." açıklamasında bulundu.

"Dünyayla rekabet eder hale geldik"

Veith Sempozyumu'nu Columbia Üniversitesinde çalıştığı dönemden beri takip ettiğini dile getiren bilim insanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili ??????Prof. Dr. Halit Yerebakan da buranın dünyadaki en büyük damar tedavilerinin ele alındığı platform olduğunu söyledi.

Yerebakan, kendisinin de bir sunumu olacağına işaret ederek, "Aynı zamanda Türk bilim insanları, Türk şirketlerimiz burada. Onlara da destek olmak istiyorum. Türkiye, artık hem tedavi hem de üretim noktasında bir paydaş durumunda. Biz eskiden belki de sadece yapılanları izliyorduk ama artık bugün uyguladığımız tedavilerle ve geliştirdiğimiz teknolojilerle dünyayla rekabet eder hale geldik." dedi.

Kendisinin yıllarca laboratuvarda çalıştığını anlatan Yerebakan, inovasyon ve gelişime katkı sağladığını dile getirdi.

Yerebakan, bu sahnede Türk bayrağını dalgalandırmanın çok kıymetli olduğunun altını çizerek, Türk bilim insanlarına ve şirketlere yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem çok çalışkanız hem de çok inovatif yaklaşıyoruz. Yani geliştirmeye odaklıyız. Zor zamanlar güçlü insanları doğurur. Türkiye, bugünlere gelene kadar verdiği emekle, bilim insanlarıyla o kadar ciddi uğraşlar verdi ki bugün rekabet ediyoruz. Başarılarımızla birlikte rekabet ediyoruz. O yüzden ses getirmeye başladık. Bazı kişilerin düşündükleri, hayal ettikleri şeyleri biz yaparak gürültüyü çıkartmaya başladık. Dolayısıyla bugün üzerimize çok ciddi bir ilgi var. Herkes sempozyumdaki Türk firmaları ve Türk hocaları izliyor. Çok önemli 70'ten fazla ülkeye, milyonlarca kişiye ulaşacak şekilde tıbbi cihazlarımız sergileniyor. Gerçekten gurur kaynağı."

"Türkiye olarak mutluyuz ve gururluyuz"

Prof. Dr. Tankut Akay da Veith Sempozyumu'nun dünyadaki damar cerrahisi alanında yapılan kongrelerden belki de en önemlisi olduğunu dile getirdi.

Sempozyuma önemli bir Türk delegasyonun katıldığına dikkati çeken Akay, "Hem burada kendi tecrübelerimizi paylaşmak hem dünyanın geri kalanından hiç de altta kalmayacak sonuçlarımızı paylaşmak hem de fikir alışverişi yapmak için dünyadaki damar cerrahisi alanındaki liderler ve endüstri liderleriyle buluşmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Akay, dünyadaki kongrelerin de Türkiye'ye getirildiği bir dönem olduğuna işaret ederek, "Umarım ülkemizde yapılacak Asya Damar Cerrahisi Kongresi de aynı güzellikte geçer." dedi.

Prof. Dr. Mustafa Şırlak, "Türkiye olarak mutluyuz ve gururluyuz çünkü dünyada yapılan birçok şeyi hem aynı anda yapma şansına sahibiz hem de yenilikleri yakından izleyebiliyor, ülkemize götürebiliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi teknolojik anlamda ileriye götüren firmalardan birinin de sempozyumun paydaşlarından olduğuna dikkati çeken Şırlak, ürünleri yakından inceleme fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi.

Prof. Dr. Suat Doğancı da "Burada hem ülkemizi temsilen bulunmak hem de ülkemizde inovasyon alanında hizmet veren firmalarımızın da burada temsil edilmesi bizim için gurur verici." dedi.

Dünya gündemindeki konuları görme ve Türkiye'de eksik alan olup olmadığını tespit etme fırsatı bulduklarının altını çizen Doğancı, meslektaşlarıyla bilgi ve tecrübelerini paylaştıklarını kaydetti.