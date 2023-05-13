New York'taki düzensiz göçmenlerin devlet okulu spor salonlarına yerleştirileceği iddiası

NEW New York Belediyesi yetkililerinin, ABD'nin sınır eyaleti Teksas'tan New York'a otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenleri Coney Island'taki bir okulun spor salonuna yerleştirmeyi planladığı iddia edildi.

Brooklyn Bölgesi Belediye Meclis üyesi Ari Kagan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye yetkililerinin devlet okulu 188'in müdürü ile okulun spor salonunun göçmenler için kullanılması amacıyla temasa geçtiğini ileri sürdü.

Kagan, "İnsanlar gerçekten endişeli, bu planı kimse desteklemiyor. Şu an okulun spor salonunda göçmen yok ama yarın ne olacağını kimse bilmiyor?" ifadelerini paylaştı.

Düzensiz göçmenlerin ulusal bir sorun olduğunu belirten Kagan, bu insanların okulların spor salonuna yerleştirilmesinin soruna çözüm olmayacağını kaydetti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın sözcüsü Fabien Levy de, şehrin "insani bir krizin" ortasında olduğuna dikkati çekerek, "Yeni acil barınma evleri açmaya çalışıyoruz ancak artık yerimiz kalmadı." ifadelerini kullandı.

New York, ABD'de "barınma hakkı" yasasına sahip tek büyükşehir konumunda bulunuyor.

New York'a sınırdan gönderilen düzensiz göçmenler sorunu

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, Meksika sınırından akın eden düzensiz göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmen politikasını protesto etmek için 2022 yaz sonundan itibaren düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere göndermeye başlamıştı.

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, sınır bölgelerinden otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş otellere ve kamplara yerleştirilmişti.

Belediye Başkanı Eric Adams, New York'a bir süredir akın eden düzensiz göçmenlerin, "şehrin kaynaklarını yok ettiğini" dile getirerek, "Washington'ın yanıt verme zamanı. Yeter artık." ifadesini kullanmıştı.

New York Belediyesi Bütçe Direktörü Jacques Jiha da, Haziran 2024'ün sonuna kadar düzensiz göçmen akınına 4,3 milyar dolar harcamak durumunda kalacakları tahminini paylaşmıştı.

Geçen bahardan bu yana 58 bin 300'den fazla düzensiz göçmenin New York'a geldiği ve 36 binden fazlasının hala belediyenin gözetiminde olduğu biliniyor.

42. Madde tartışmaları

Diğer taraftan, Kovid-19 salgını döneminde düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran ve "42. Madde" olarak bilinen uygulamanın 11 Mayıs'ta sona ermesi bu sorunla mücadele eden tarafları endişelendiriyor.

ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmeleri için kullanılmıştı.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde uygulamasının kaldırılması öncesi iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ın yeni politikalarının Trump dönemini aratmayarak "göçmen karşıtı" olmakla suçluyor.