New York'taki düzensiz göçmenler şehir yönetimi ile banliyöleri karşı karşıya getirdi

NEW ABD'nin sınır eyaleti Teksas'tan New York'a otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenler, New York Belediyesi ile banliyö yönetimlerini karşı karşıya getirdi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın, şehirdeki düzensiz göçmenleri banliyölerdeki evlere yerleştirme planı yeni bir tartışma başlattı.

Adams'ın şehirdeki otellerde kalan yaklaşık 300 düzensiz göçmeni, kiraları şehir tarafından ödenmek üzere New York'un kuzeyindeki Rockland ve Orange County bölgelerindeki evlere yerleştirme planına yerel yöneticilerden sert tepki geldi.

Rockland County Başkanı Ed Day, haftasonu Adams'ın planına yönelik yerel belediyelerin bölgede düzensiz göçmenleri izinsiz taşıyamayacağını veya barındıramayacağını belirten bir olağanüstü hal emri çıkardı.

Day, emri ihlal edenlerin 2 bin dolara kadar para cezası ile karşılaşacağı uyarısında bulunarak, "Bu planın durdurulması için elimizden geleni yapacağız. Basitçe bölgemize atılması planlanan bu göçmenler için hazır değiliz." ifadesini paylaştı.

Orange County Başkanı Steve Neuhaus da, New York Belediye Başkanı Adams'ın planına karşı çıkarak, aynı şekilde düzensiz göçmenlere karşı bölgede acil durum ilan etmeyi düşündüklerini kaydetti.

New York'a sınırdan gönderilen düzensiz göçmenler sorunu

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, Meksika sınırından akın eden düzensiz göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle ABD Başkanı Joe Biden'ın göçmen politikasını protesto etmek için 2022 yaz sonundan itibaren düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere göndermeye başlamıştı.

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, sınır bölgelerinden otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş otellere ve kamplara yerleştirilmişti.

Belediye Başkanı Eric Adams, New York'a bir süredir akın eden düzensiz göçmenlerin, "şehrin kaynaklarını yok ettiğini" dile getirerek, "Washington'ın yanıt verme zamanı. Yeter artık." ifadesini kullanmıştı.

Adams, federal hükümeti eleştirerek, en son 28 Nisan'da Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) yetkililerinden, New York'a düzensiz göçmenleri göndermek için fon kullanan şehir yönetimlerine para verilmemesi çağrısında bulunmuştu.

New York Belediyesi Bütçe Direktörü Jacques Jiha da, Haziran 2024'ün sonuna kadar düzensiz göçmen akınına 4,3 milyar dolar harcamak durumunda kalacakları tahminini paylaşmıştı.

Geçen bahardan bu yana 58 bin 300'den fazla düzensiz göçmenin New York'a geldiği ve 36 binden fazlasının hala belediyenin gözetiminde olduğu biliniyor.

42. Madde tartışmaları

Diğer taraftan, Kovid-19 salgını döneminde düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran ve "42. Madde" olarak bilinen uygulamanın 11 Mayıs'ta sona erecek olması da bu sorunla mücadele eden tarafları endişelendiriyor.

ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insanı koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmeleri için kullanılmıştı.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde'nin 11 Mayıs'ta sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'in yeni politikalarının Trump dönemini aratmayarak "göçmen karşıtı" olmakla suçluyor.

ABD medyasında, son günlerde ülkenin güney sınırından günde yaklaşık 7 bin düzensiz göçmenin geldiği ve bu sayının gelecek haftalarda artmasının beklendiği belirtiliyor.