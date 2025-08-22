New York'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

ABD'nin New York eyaletinin Genesee bölgesinde 52 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

Eyalet Polisi, yaptığı açıklamada, New York kenti istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünün Genesee bölgesinde devrildiğini belirtti.

Polis, şoför dahil 52 kişinin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişi olduğunu ifade etti.

Acil durum ekiplerinin ve tıbbi helikopterlerin olay yerine sevk edildiğini aktaran polis, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.