New York'ta Türk vatandaşına yönelik ırkçı saldırıya kınama - Haberler

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New York'ta Türk vatandaşına yönelik ırkçı saldırıya kınama

AA - Islam Doğru - Güncel
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New York'ta Türk vatandaşına yönelik ırkçı saldırıya kınama

NEW New York'ta bir Türk vatandaşına yönelik bıçaklı saldırıya ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütünden tepki geldi.

NEW New York'ta bir Türk vatandaşına yönelik bıçaklı saldırıya ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütünden tepki geldi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) New York Direktörü Ahmed Mohamed, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu gencin hedef alınmasını ve faile ilham verdiği iddia edilen nefreti kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Mohamed, New Yorkluların, rastgele, nefret dolu saldırı korkusuyla yaşamak zorunda kalmaması gerektiğini belirterek azınlık topluluklarını hedef alan nefret dalgasını durdurmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Polis kaynaklarına göre, 15 Nisan akşamı meydana gelen olayda, bir saldırgan 24 yaşındaki Türk gence önce Türk olup olmadığını sordu, daha sonra "Türklerden nefret ediyorum" diyerek genci göğsünden bıçakladı.

Yaralanan Türk genci hastaneye kaldırılırken, New York Polis Departmanı (NYPD) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırganın görüntüsünü paylaşarak şüpheli hakkında bilgi verecek kişilere 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.

NYPD'nin, saldırıyı nefret suçu kapsamında soruşturduğu kaydedilmişti.

AA / Islam Doğru - Güncel

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