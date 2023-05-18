New York'ta Türk ressamların da yer aldığı Volta Sanat Fuarı, sanatseverlere kapılarını açtı

NEW ABD'nin New York eyaletinde, dünyanın en önemli sanat etkinlikleri arasında yer alan Volta Sanat Fuarı (Volta Art Fair), Türk resim, heykel ve seramik sanatçılarının da katılımıyla ziyarete açıldı.

NEW ABD'nin New York eyaletinde, dünyanın en önemli sanat etkinlikleri arasında yer alan Volta Sanat Fuarı (Volta Art Fair), Türk resim, heykel ve seramik sanatçılarının da katılımıyla ziyarete açıldı.

Sanatsal etkinliklerin merkezi konumundaki New York kentinde, ödüllü Türk sanatçılarının da eserlerinin yer aldığı 50'yi aşkın galeriye ev sahipliği yapan fuar, açıldığı ilk günde yoğun ilgi gördü.

GAMA Art Gallery ve Abrek Inc. desteğiyle Türk sanatçıların çalışmaları fuarda yer bulurken, Türk çağdaş resim sanatının önemli temsilcilerinden Sertap Yeğin, Nevres Akın, Ercan Ayçiçek, Kadir Akyol, Ceylan Atuk, Asmer Alpaslan, Oben Yılmaz'ın yanı sıra dünyaca ünlü ödüllü fotoğraf sanatçısı Koray Erkaya ile seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder Demircioğlu'nun eserleri Türkiye'yi temsil etti.

Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden önemli sanatçıları ve eserlerini sanatseverlerle buluşturan fuarda Türk sanatçıların eserleri ilgi toplarken, 23 Mayıs'a kadar sanatseverlere açık kalacak fuarın ilk gününde Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Türk sanatçıların çalışmalarının sergilendiği galeriyi ziyaret edenler arasında yer aldı.

30 yılı aşkın zamandır New York'ta sanat çalışmaları yürüten Mustafa Dağdelen ve kardeşi Semra Dağdelen, GAMA Art Gallery işbirliğiyle gerçekleştirdikleri girişimle Türk sanatının ve sanatçılarının daha iyi tanıtılmasını hedeflediklerini belirtti.

New York Art Fair'in dünyanın farklı bölgelerinden sanatsal yaklaşımları bir araya getiren en prestijli sanat etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayan Semra Dağdelen, "Türk resim sanatının uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlamak, çağdaş Türk sanatının temsilcileri olan ödüllü sanatçılarımızın eserlerinin dünya arenasında hak ettiği yeri almalarına destek olmak amacıyla bu girişimlerimiz sürecek." dedi.

GAMA Art Gallery kurucusu Şule Altıntaş, portfolyolarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye'den sanatçıların bulunduğunu belirterek özellikle Türk sanatçılara fırsatlar sunmayı ve ilerleyebilecekleri yollar açmayı hedeflediklerini; Volta'nın Metropolitan Pavillion'daki 2023 etkinliğine katılımın da bu anlamda önemli olduğunu ifade etti.