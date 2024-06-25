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New York'ta Türk Lezzetleri Resepsiyonu

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New York Türkevi'nde düzenlenen resepsiyonda, Türk mutfağından çeşitli ürünleri tatma fırsatı bulan yabancı misafirlerle bir araya gelindi. Türk Mutfağı Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türk gıda üreticileri ve ünlü şefler de yer aldı.

NEW New York'taki Türk Lezzetleri Resepsiyonu'nda yabancı misafirler Türk mutfağından çeşitli ürünleri tatma fırsatı buldu.

New York Türkevi'nde düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanı sıra gıda endüstrisi temsilcileri, iş insanları ve diğer ülke diplomatlarından oluşan davetliler katıldı.

Türkiye'den ABD'ye gıda ihracatını artırmak için düzenlenen resepsiyonda, Türk Mutfağı Haftası kutlanırken misafirlere Türk mutfağına ait ikramlarda bulunuldu.

Türk tahıl, zeytinyağı, meyve ve sebze ile deniz ürünleri üreticileri, davetlilerin sorularını cevapladı.

Ayrıca, "Türk Lezzet Elçileri" olarak anılan dünyaca ünlü şefler Tom J. Macrina, Reimund Pitz, Greg Matchett, davetlilere, Türk gıda ürünlerinin yetiştirilmesinden servise hazırlanması ve sunumuna kadarki sürece ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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