New York'ta Tur Otobüsü Kazası: 5 Ölü

NEW YORK, 23 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York eyaletinde bir tur otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet polisinin verdiği bilgiye göre kaza, cuma öğleden sonra 50'den fazla yolcu taşıyan otobüs Niagara Şelalesi'nden New York kentine dönerken Genesee County'ye bağlı Pembroke kasabasındaki 90 numaralı eyaletler arası otoyolda meydana geldi.

"An itibarıyla çok sayıda ölü, çok sayıda mahsur kalmış kişi ve çok sayıda yaralı var" diyen New York Eyalet Polisi Sözcüsü James O'Callaghan, ölü ve yaralı sayısının hala tam olarak belirlenemediğini belirtti.

Kazanın, sürücünün "son hızla" seyreden otobüsün kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldiğini kaydeden sözcü, otobüsteki tüm yolcularda "kesik, çürük veya sıyrık gibi yaralanmalar" görüldüğünü söyledi.

O'Callaghan, otobüsün "ağır hasar gördüğünü", birçok yolcunun kaza sırasında araçtan fırladığını, ancak sürücünün "hayatta ve iyi durumda" olduğunu da sözlerine ekledi.

New York Valisi Kathy Hochul ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "trajik tur otobüsü kazası" hakkında bilgilendirildiğini ve ekibinin "kazaya karışan herkese yardım ve kurtarma sağlamak için" eyalet polisi ve yerel yetkililerle koordinasyon halinde olduğunu söyledi.

Kar amacı gütmeyen bir hava ambulans hizmeti sağlayıcısı olan Mercy Flight, üç helikopterinin kaza yerinden bölgedeki hastanelere insanları taşıdığını açıkladı.