New York'ta Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horon teperek kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York'ta Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horon teperek kutladı

AA - Islam Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
New York'ta Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu horon teperek kutladı

NEW ABD'de yaşayan Trabzonspor taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un zaferini kutladı.

NEW ABD'de yaşayan Trabzonspor taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un zaferini kutladı.

New York'ta bulunan Türkevi binasının önünde toplanan bir grup taraftar, kemençe eşliğinde horon tepti, kolbastı oynadı.

Üzerlerinde takımlarının bordo mavi üniformaları, ellerinde Türk ve Trabzonspor bayraklarıyla taraftarlar, "Bize her yer Trabzon" yazılı pankartlar açtı.

Taraftarlar, eğlence dolu dakikaların ardından hatıra fotoğrafları çektirerek dağıldı.

AA / Islam Doğru - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, New York, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title