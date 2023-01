New York'ta Suzhou Temalı Etkinlik Düzenlendi

NEW YORK, 10 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan'daki Çin Enstitütüsü'nde geleneksel Çin aslan dansı yapan sanatçılar, 8 Ocak 2023. Hafta sonu New York'ta, Çin'in doğusundaki Suzhou'dan somut olmayan kültürel mirasın yer aldığı çok sayıda etkinlik düzenlendi.