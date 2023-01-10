New York'ta Suzhou Temalı Etkinlik Düzenlendi
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NEW YORK, 10 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan'daki Çin Enstitütüsü'nde geleneksel Çin aslan dansı yapan sanatçılar, 8 Ocak 2023. Hafta sonu New York'ta, Çin'in doğusundaki Suzhou'dan somut olmayan kültürel mirasın yer aldığı çok sayıda etkinlik düzenlendi.
NEW YORK, 10 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde yer alan Manhattan'daki Çin Enstitütüsü'nde geleneksel Çin aslan dansı yapan sanatçılar, 8 Ocak 2023.
Hafta sonu New York'ta, Çin'in doğusundaki Suzhou'dan somut olmayan kültürel mirasın yer aldığı çok sayıda etkinlik düzenlendi.
Çinli sanatçılar, Cumartesi gecesi Suzhou temalı günün açılış töreninde, Suzhou tarzı nakış ve Kunqu Opera'nın yanı sıra Çin enstrümanlarıyla Suzhou lehçesinde şarkı söylemenin bir biçimi olan Pingtan'ı sundular. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua)