New York'ta sosisli sandviç yeme yarışması (2) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yarışmacıların sahneye çıkması Yarışmayı izleyen seyirciler Sosisli sandviç yeme yarışması Yarışmacıların arasına giren gösterici Yarışmanın sonucunda ödül veril NEW YORK - Joey Chestnut, her yıl düzenlenen 4 Temmuz Uluslararası Sosisli Sandviç Yeme yarışmasının zirvesine... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yarışmacıların sahneye çıkması Yarışmayı izleyen seyirciler Sosisli sandviç yeme yarışması Yarışmacıların arasına giren gösterici Yarışmanın sonucunda ödül veril NEW YORK - Joey Chestnut, her yıl düzenlenen 4 Temmuz Uluslararası Sosisli Sandviç Yeme yarışmasının zirvesine çıkarak rekor kırıp 15. galibiyetini kazandı. AA / Lokman Vural Elibol - Güncel Güncel Haberler

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