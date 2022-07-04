New York'ta sosisli sandviç yeme yarışması (2) - Haberler

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New York'ta sosisli sandviç yeme yarışması (2)

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yarışmacıların sahneye çıkması Yarışmayı izleyen seyirciler Sosisli sandviç yeme yarışması Yarışmacıların arasına giren gösterici Yarışmanın sonucunda ödül veril NEW YORK - Joey Chestnut, her yıl düzenlenen 4 Temmuz Uluslararası Sosisli Sandviç Yeme yarışmasının zirvesine...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışmacıların sahneye çıkması

Yarışmayı izleyen seyirciler

Sosisli sandviç yeme yarışması

Yarışmacıların arasına giren gösterici

Yarışmanın sonucunda ödül veril NEW YORK - Joey Chestnut, her yıl düzenlenen 4 Temmuz Uluslararası Sosisli Sandviç Yeme yarışmasının zirvesine çıkarak rekor kırıp 15. galibiyetini kazandı.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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