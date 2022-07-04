New York'ta sosisli sandviç yeme yarışması (2)
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yarışmacıların sahneye çıkması Yarışmayı izleyen seyirciler Sosisli sandviç yeme yarışması Yarışmacıların arasına giren gösterici Yarışmanın sonucunda ödül veril NEW YORK - Joey Chestnut, her yıl düzenlenen 4 Temmuz Uluslararası Sosisli Sandviç Yeme yarışmasının zirvesine...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yarışmacıların sahneye çıkması
Yarışmayı izleyen seyirciler
Sosisli sandviç yeme yarışması
Yarışmacıların arasına giren gösterici
Yarışmanın sonucunda ödül veril NEW YORK - Joey Chestnut, her yıl düzenlenen 4 Temmuz Uluslararası Sosisli Sandviç Yeme yarışmasının zirvesine çıkarak rekor kırıp 15. galibiyetini kazandı.
AA / Lokman Vural Elibol - Güncel