New York'ta sosisli sandviç yeme yarışması - Haberler

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New York'ta sosisli sandviç yeme yarışması

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yarışmacıların sahneye çıkması Sosisli sandviç yeme yarışması ve yarışmayı seyreden izleyiciler Kazananların ödüllerini alması NEW YORK - Miki Sudo, 4 Temmuz 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinin Brooklyn ilçesindeki Coney Adası'ndaki Maimonides...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışmacıların sahneye çıkması

Sosisli sandviç yeme yarışması ve yarışmayı seyreden izleyiciler

Kazananların ödüllerini alması NEW YORK - Miki Sudo, 4 Temmuz 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinin Brooklyn ilçesindeki Coney Adası'ndaki Maimonides Park'ta düzenlenen Nathan'ın Ünlü Uluslararası Sosisli Sandviç Yeme Yarışması'nda 10 dakikada 40 sosisli sandviç yiyerek birinci oldu.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Brooklyn New York Güncel Haberler

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