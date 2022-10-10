New York'ta Sığınmacılar İçin Barınma Merkezi İnşa Ediliyor

NEW YORK, 10 Ekim (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Randalls Adası'nda sığınmacılar için yapılan insani acil yardım ve kurtarma merkezinin inşaat alanı görülüyor, 9 Ekim 2022.

NEW YORK, 10 Ekim (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Randalls Adası'nda sığınmacılar için yapılan insani acil yardım ve kurtarma merkezinin inşaat alanı görülüyor, 9 Ekim 2022.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kente çoğunluğu ABD'nin güney sınırından olmak üzere rekor sayıda sığınmacı akınına karşılık Cuma günü olağanüstü hal ilan etti.

Cuma günü ayrıca, şehirdeki tüm ilgili kurumları, sığınmacıların insani krizine müdahale etme çabalarını koordine etmeye ve geçici olarak insani yardım merkezleri inşa etmeye resmen yönlendirmek için bir kararname yayınladı. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)