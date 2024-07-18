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New York'ta Şiddetli Fırtına ve Hortum: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Acil Durum İlan Edildi

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ABD'nin New York eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli fırtınada B-52 bombardıman uçağı sürüklenirken, bir kilisenin çatısı uçtu. Eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

- New York'u hortum vurdu: 1 kişi öldü, acil durum ilan edildi

Bombardıman uçağı sürüklendi, kilisenin çatısı uçtu

NEW YORK - ABD'nin New York eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli fırtınada B-52 bombardıman uçağı sürüklenirken, bir kilisenin çatısı uçtu. Eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

ABD'nin New York eyaletinde şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Ağaçlar ve elektrik hatları hortumun etkisiyle devrilirken, evlerde ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. New York Valisi Kathy Hochul eyalet genelinde acil durum ilan etti, hortumun yıkıma yol açtığı Rome şehrinde incelemelerde bulundu. Vali Hochul gerçekleştirdiği basın toplantısında, hortum sırasında aracını kontrol etmek için dışarı çıkan 82 yaşındaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Griffiss Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan 83 bin kilogram ağırlığındaki bir B-52 bombardıman uçağının hortumun etkisiyle sürüklendiğini belirten Hochul, 19. yüzyıldan kalma St. Mary's Kilisesi'nin ise çatısının uçtuğunu aktardı. Hochul, şehirdeki 4 binanın kullanılamaz hale geldiğini, 22 yapının da büyük hasar gördüğünü belirtti.

Eyalet genelinde yaklaşık 300 bin abone elektriksiz kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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