New York'ta Sağanak Yağış: İki Kişi Hayatını Kaybetti
New York'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bodrum katları su basan iki evde yaşayan kişiler hayatını kaybetti. Eyalet yetkilileri, bu durumun aşırı yağışlardan kaynaklandığını belirtti.
NEW ABD'nin New York kentinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı evleri su basması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Eyalet yetkilileri, yoğun yağıştan etkilenen New York kentindeki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Brooklyn ve Manhattan bölgesinde yoğun yağışlar sonucu bodrum katlarını su basan 2 evde yaşayan birer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kentin Belediye Başkanı Eric Adams, 1010 WINS isimli radyo kanalına yağışlarla ilgili verdiği demeçte, "Akan su miktarına baktığınızda, kanalizasyon sistemimiz bununla başa çıkacak şekilde inşa edilmemiş. Sürekli yağmur yağıyordu." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel