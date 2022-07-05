New York'ta Roe V. Wade Kararının Bozulması Protesto Edildi
Xinhua - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
NEW YORK, 5 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe v. Wade kararını iptal etmesini protesto etmek için yürüyüş yapan göstericiler, 4 Temmuz 2022.
NEW YORK, 5 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde ABD Yüksek Mahkemesi'nin Roe v. Wade kararını iptal etmesini protesto etmek için yürüyüş yapan göstericiler, 4 Temmuz 2022. ABD Yüksek Mahkemesi, yaklaşık yarım yüzyıl önce ülkede kürtaj hakkını anayasal olarak güvence altına alan önemli bir karar olan Roe v. Wade kararını 24 Haziran'da bozmuştu. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)
Xinhua / Güncel