New York'ta Restoranlarda Plastik Kullanımına Sınırlama Getirildi

ABD'nin en kalabalık kenti olan New York'ta, paket siparişlerinde tek kullanımlık plastik atığı azaltmak amacıyla getirilen yeni düzenleme Pazartesi günü yürürlüğe girdi. Restoranlar artık müşteriler istemedikçe paket servislerin içine alışılageldiği gibi plastik gereç, çatal-bıçak, mayonez paketleri, sos ve ketçap koymayacak. Kısıtlama kurallarını ihlal edenler, ilk sefer için 50 ABD doları, ikincisi için 150 ABD doları, üçüncüsü içinse 250 ABD dolarından başlayan cezalarla karşı karşıya kalacak.

ABD'nin New York kentindeki bir restoranda yemek yiyen insanlar, 7 Mart 2022. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)

Kısıtlama kurallarını ihlal edenler, ilk sefer için 50 ABD doları, ikincisi için 150 ABD doları, üçüncüsü içinse 250 ABD dolarından başlayan cezalarla karşı karşıya kalacak.

NEW YORK, 1 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin en kalabalık kenti olan New York'ta, paket siparişlerinde tek kullanımlık plastik atığı azaltmak amacıyla getirilen yeni düzenleme Pazartesi günü yürürlüğe girdi.

Yeni kurallara göre, kentteki restoran ve paket servis hizmeti veren mekanlar, müşteriler talep etmediği sürece paket servis ve teslimat siparişlerinde plastik mutfak gereçleri, paketli soslar, peçete veya ekstra kaplar veremeyecek.

Dolayısıyla, restoranlar artık müşteriler istemedikçe paket servislerin içine alışılageldiği gibi plastik gereç, çatal-bıçak, mayonez paketleri, sos ve ketçap koymayacak.

Tek kullanımlık plastik atıkların azaltılmasını amaçlayan yeni önlemler, New York Belediye Başkanı Eric Adams tarafından yılın başında imzalanan "Skip the Stuff" (Gereksizse Kullanma) yasası çerçevesinde alındı.

Düzenleme için verilen uyarı süresi 30 Haziran 2024'te sona eriyor. Ardından ihlaller için para cezası uygulanmaya başlanacak.

Kısıtlama kurallarını ihlal edenler, ilk sefer için 50 ABD doları, ikincisi için 150 ABD doları, üçüncüsü içinse 250 ABD dolarından başlayan cezalarla karşı karşıya kalacak.

New York Kent Konseyi Tüketici ve Çalışanı Koruma Komitesi tarafından aktarılan verilere göre, ülkede her yıl 320 milyon tondan fazla plastik kullanılıyor. Bunların yüzde 95'i ise tek kullanımlık plastiklerden oluşuyor. Tek kullanımlık plastiklerin sadece yüzde 14'ü geri dönüştürülüyor. ¦