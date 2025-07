New York'ta Port Authority Otobüs İstasyonu'nda Zincirleme Kaza

NEW ABD'nin New York kentinde, toplu ulaşımın en yoğun merkezlerinden Port Authority Otobüs İstasyonu, bu sabah meydana gelen trafik kazası nedeniyle saatlerce kapalı tutuldu.

New Jersey Ulaşım Dairesi, sosyal medya hesabından kaza hakkında bilgi verdi.

Sabah saatlerinde 3 yolcu otobüsünün Port Authority Otobüs İstasyonu girişinde zincirleme kaza yaptığı belirtilen açıklamada, olay yerine sevk edilen acil müdahale ekiplerinin 1 kişiyi hastaneye kaldırdığı, 12 kişiyi de olay yerinde tedavi ettiği kaydedildi.

Trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle Port Authority Otobüs İstasyonu'na giriş ve çıkışlar kapatılırken, özellikle New Jersey eyaleti istikametinden Manhattan'daki iş yerlerine toplu taşımayla ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı.

New Jersey otobüslerini kullananlar, Secaucus'taki AMTRAK tren istasyonuna yönlendirilirken, aşırı yığılma nedeniyle trenlerde ve New Jersey ile New York'u birbirine bağlayan Lincoln Tüneli trafiğinde bir saate varan gecikme oldu.

Yetkililer, saatler sonra istasyonu kullanıma açarken, kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.