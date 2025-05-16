New York'ta Nekbe Gösterisi Sırasında Arbede

New York'ta Nekbe Gösterisi Sırasında Arbede
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ABD'nin New York kentinde Nekbe'yi anmak için düzenlenen gösteride Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri arasında arbede yaşandı. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

NEW ABD'nin New York kentinde Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteri sırasında Filistin destekçisi eylemciler ile bir grup İsrail destekçisi arasında arbede yaşandı.

New York'un ünlü meydanlarından Union Square'de çok sayıda Filistin destekçisi gösterici, Nekbe'nin 77. yıl dönümünü anmak için bir araya geldi.

Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler ile İsrail destekçisi grup arasında gerilimin artmasıyla taraflar arasında arbede çıktı.

Polisin müdahale ettiği olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve halkın zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Büyük Felaket" (Nekbe) olarak anıyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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