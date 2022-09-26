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New York'ta Müslüman Günü Yürüyüşü düzenlendi

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New York'ta Müslüman Günü Yürüyüşü düzenlendi

ABD'nin New York kentinde geleneksel Müslüman Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi.

ABD'nin New York kentinde geleneksel Müslüman Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi.

New York'un Manhattan bölgesinde başlayan yürüyüşe, ABD'de yaşayan birçok milletten Müslüman katıldı.

Yürüyüşün ardından alışveriş ve yemek festivali düzenlendi.

Ayrıca katılımcılar birçok kültürden müzik ve sanat performansını izleme fırsatı yakaladı.

Müslüman Günü, 38 yıldır New York'taki Müslümanları buluşturuyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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