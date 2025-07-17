New York'ta Müslüman Aday Zohran Mamdani'ye Destek Yağdı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani'ye bir destek de California Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'dan geldi.

Khanna, Fox News'e verdiği mülakatta Mamdani'yi destekleyeceğini söyledi.

Mamdani'yi "çok karizmatik ve seçmenlerle bağ kurulabilen bir insan" olarak nitelendiren Khanna, "New York'ta, bu ülkede yaşam maliyeti ve bununla nasıl başa çıkılacağı hakkında çok zaman harcadı." dedi.

Khanna, sunucunun Mamdani'nin İsrail'e yönelik eleştirilerini hatırlatması üzerine de Mamdani ile her konuda aynı fikirde olmadığını ancak Demokrat Parti'nin "çalışan sınıfa daha fazla odaklanması", "ücretleri artırması" ve "ekonomik açıdan daha popülist bir gündem benimsemesi" gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti'den Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi bilinen isimlerin yanı sıra New York temsilcileri Jerry Nadler ve Adriano Espaillat gibi Kongre üyelerinin de desteğini alan Mamdani'nin Senato Azınlık lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık lideri Hakeem Jeffries ile de görüşmesi bekleniyor.

Müslüman aday Mamdani'nin belediye başkanı ön seçimini kazanması

ABD'de açıklanan resmi sonuçlara göre, New York'ta düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazanmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sini alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'daki seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.