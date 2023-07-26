New York'ta inşaat vincinin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı

New York'un Manhattan bölgesinde inşaatı devam eden gökdelen için kurulan vincin üst kısmının çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada biri itfaiye eri olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı. Vincin üst bölümü kırılarak üzerindeki 16 ton çimentoyla sokağa düştü ve çevredeki binalara hasar verdi. Kaza nedeniyle çevre sokaklar trafiğe kapatıldı.