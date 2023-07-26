New York'ta inşaat vincinin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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New York'un Manhattan bölgesinde inşaatı devam eden gökdelen için kurulan vincin üst kısmının çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada biri itfaiye eri olmak üzere 4 kişi hafif yaralandı. Vincin üst bölümü kırılarak üzerindeki 16 ton çimentoyla sokağa düştü ve çevredeki binalara hasar verdi. Kaza nedeniyle çevre sokaklar trafiğe kapatıldı.
NEW New York'un Manhattan bölgesinde inşaatı devam eden gökdelen için kurulan vincin üst kısmının çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
New York İtfaiye Departmanı (NYFD) yetkilileri, Times Meydanı'na yakın bölgede 10. Cadde ile 41. Sokak'ta meydana gelen vinç kazasında biri itfaiye eri 4 kişinin hafif yaralandığını belirtti.
40 katlı bir apartmandan daha yüksek olduğu belirtilen vincin üst bölümünün kırılarak üzerindeki 16 ton çimentoyla sokağa düştüğü kaydedildi.
Vincin kopan üst parçası, düşmeden önce sokağın karşısındaki binaya çarparak hasara yol açtı.
Kaza nedeniyle çevre sokaklar trafiğe kapatıldı.