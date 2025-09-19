New York'ta ICE Protestosu: 70'ten Fazla Gözaltı

ABD'nin New York kentinde 11 Demokrat Partili yetkilinin de aralarında bulunduğu 70'ten fazla kişi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) düzensiz göçmenlerin tutulduğu hücrelerin denetlenmesine izin vermemesinin ardından düzenlenen protestoda gözaltına alındı.

New York Times gazetesinin haberine göre, ülkede göçmenlerin yoğun olduğu kentlerde Donald Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik politikalarına karşı tepkiler sürüyor.

Aralarında Kongre ve New York Kent Konseyi üyelerinin ve kamu denetçilerinin bulunduğu Demokrat Partili yetkililer, kentteki federal binada ICE tarafından alıkonulan düzensiz göçmenlerin tutulduğu hücreleri denetlemek istedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı görevliler ise Demokrat yetkililerin, hijyen standartlarına uymadığı ve kalabalık olduğu gerekçesiyle eleştiri çeken hücrelere girmesine izin vermedi.

Bunun üzerine Demokrat yetkililer, kent sakinlerinin de katılımıyla ICE karşıtı sloganlar atarak yaklaşık bir saat boyunca oturma eylemi yaptı.

Dışarıya taşan protestolarda bazı göstericiler, düzensiz göçmenleri taşıyan araçların binaya giriş yapması için kullanılan kapıların önünde durdu.

Bakanlık görevlileri, gösterilerin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 11 Demokrat yetkili dahil 70'ten fazla kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlardan New York Şehir Denetçisi Brad Lander, salıverilmesinin ardından yaptığı açıklamada, girişleri ve koridorları engelledikleri gerekçesiyle suçlandıklarını belirtti.