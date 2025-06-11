New York'ta ICE Protestolarında Gerilim: 65 Gözaltı

New York'ta ICE Protestolarında Gerilim: 65 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) uygulamalarını protesto eden gösterilerde 65 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, polisle çatıştı ve kamu düzenini bozma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

ABD'nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolarda 65 kişi gözaltına alındı.

New York Post'un haberine göre, binlerce kişi, ICE'nin şehir genelinde ve ülke çapında sürdürdüğü sınır dışı uygulamalarını protesto etmek üzere Manhattan'ın Lower Manhattan bölgesindeki Foley Meydanı'nda bir araya geldi.

"ICE'yi dağıtın" ve "New York'tan defol ICE" yazılı dövizler taşıyarak "Tuğla tuğla, duvar duvar, bu ırkçı sistem yıkılmalı!" sloganları atan göstericiler, Federal Plaza çevresinde yolları trafiğe kapatarak ilerledi.

New York'ta protestoların akşam saatlerinde kontrolden çıkmasıyla polis ile göstericiler arasında şiddetli arbede yaşandı. Göstericiler, polise su şişeleri ve çeşitli cisimler fırlatırken polis de protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Olaylar sırasında gözaltına alınan 65 kişinin "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ve gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

New York'taki yoğun katılımlı protestolar San Francisco, Seattle ve Chicago gibi diğer büyük şehirlerdeki benzer gösterilerle eş zamanlı gerçekleşti.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Donald Trump yönetimi, olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ için kader günü
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
2 kişi gözaltında! İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

İşte soruşturmanın seyrini belirleyecek rapor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar

Ayrılığa yeşil ışık yaktı: 6 ay sonra imza atabilirim, beni alırlar
Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktarı dudak uçuklattı

Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktar dudak uçuklatıyor
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.