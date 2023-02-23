New York'ta Hocalı katliamı anıldı

NEW Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 31. yılında New York'ta anma programı düzenlendi.

NEW Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 31. yılında New York'ta anma programı düzenlendi.

Columbia Üniversitesinde düzenlenen, "Barış ve Savaş Yoluyla Ermenistan ve Azerbaycan" başlıklı programa ABD'li tarihçi Prof. Michael Gunter ve Kuzey Caroline Üniversitesinden öğretim görevlisi Ali Askerov konuşmacı olarak katıldı.

Hocalı kurbanları için yapılan saygı duruşuyla başlayan programda kürsüye gelen Michael Gunter, Hocalı katliamının ABD'de çok bilinmediğini belirterek, "ABD'de çok az insan 600'den fazla masum sivilin katledildiği Hocalı olayını duymuştur. Bunu insanlara anlatmaya çalışırken bile zorlanıyorsunuz, çok korkunç bir katliam." dedi.

Gunter, Sovyetler Birliği sonrası ortaya çıkan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların çok az bilindiğini ve anlaşıldığını kaydederek, "İki ülke arasındaki bu sorunu daha nesnel olarak bilmeliyiz, çünkü bu gerçekten, sadece dünyadaki benzerleri için değil, eski Sovyetler Birliği sonrası ortaya çıkan bugünkü Ukrayna'daki durumu anlamak için de bir tohum." ifadelerini kullandı.

Ali Askerov da konuşmasında Hocalı katliamının Azerbaycan tarihindeki yeri ve halkı için ne anlama geldiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Programda, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinden diplomatlar, öğrenciler, Türk ve Azerbaycan toplumundan temsilciler de hazır bulundu.

Hocalı katliamı

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için harekete geçti.

Aylar süren saldırılar sonrasında Ermeni güçleri, 26 Şubat 1992'de Hocalı'ya girerek savunmasız durumdaki 106'si kadın, 70'ı yaşlı, 63'ü çocuk toplam 613 Azerbaycan vatandaşı katletti.

Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamıyor.