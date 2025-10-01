New York'ta Gazetecilere Yönelik Sert Müdahale

New York Valisi Kathy Hochul, Manhattan'daki bir federal mahkeme binasında Anadolu Ajansı (AA) başkameramanı Vural Elibol da dahil olmak üzere, gazetecilere sert müdahalede bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) memurlarına tepki gösterdi.

Hochul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Maskeli ICE ajanları bugün Federal Plaza'da gazetecileri itip kakarak yaraladı. Bir muhabir sedyeyle götürüldü." dedi.

ICE görevlilerini sert bir dille eleştiren Hochul, "Yasalara uyan göçmenlere ve onların hikayelerini anlatan muhabirlere yönelik bu kötü muamele sona ermelidir." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin aynı platformdan açıklama yapan New York Başsavcısı Letitia James de göçmenlere, kamu görevlilerine ve gazetecilere yönelik "agresif ve şiddet içeren muamelenin" durdurulması gerektiğini söyledi.

New York Belediye Başkanı adayı Zohran Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

ICE yetkililerinin daha önce de saldırgan davranışlarda bulunduğunu hatırlatan Mamdani, "Beş gün önce, bir ICE ajanı kocasının gözaltına alınmasıyla ilgili soru soran bir kadını itti. Bugün ise gazetecilere saldırdılar." dedi.

Mamdani, artık rutin hale gelen bu şiddetin normalleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

?"Basına yönelik şiddet asla kabul edilemez"

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ABD, Kanada ve Karayipler Programı Koordinatörü Katherine Jacobsen de X'ten yaptığı açıklamayla olaya tepki gösterdi.

Jacobsen, "CPJ, New York'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkililerinin yalnızca görevlerini yaparak kamu yararına konuları haberleştiren gazetecilere saldırdığına dair haberlerden son derece endişe duymaktadır. Basına yönelik şiddet asla kabul edilemez ve bu ülkede ICE operasyonlarıyla ilgili habercilik üzerindeki gizlilik ve korku taktikleri sona ermelidir." değerlendirmesini yaptı.

New York Federal Mahkemesinde zorunlu olarak hakim karşısına çıkan göçmenleri duruşma çıkışında gözaltına alan ICE ekiplerini görüntüleyen AA başkameramanı Vural Elibol'a, polis sert müdahalede bulunmuştu.

Müdahale sonucu düşerek kafasını yere çarpan Elibol hastaneye kaldırılmıştı. Polisin sert müdahalesi Elibol'un kendi çektiği videoya da yansıdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Medya İşçileri (Medya-İş) Sendikası, gazetecilere yönelik şiddeti eleştirdi.

Sendika, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı açıklamada, "New York'ta ICE polisinin sert müdahalesi sonucu düşerek kafasını yere çarpan Anadolu Ajansı Başkameramanı üyemiz Vural Elibol'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.