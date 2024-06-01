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New York'ta Filistin protestosuna polis müdahalesi

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New York'un Brooklyn kentindeki müzede Filistin lehine protesto düzenleyenler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Göstericilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için müzeyi işgal ettiği olayda polis ile göstericiler arasında şiddetli tartışmalar yaşandı ve birçok kişi gözaltına alındı.

NEW New York'un Brooklyn kentindeki müzede Filistin lehine protesto düzenleyenler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

New York polisinin (NYPD), İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesine tepki için yapılan protestolardaki göstericilere karşı tutumu giderek sertleşiyor.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, özellikle de Refah'a yapılan son hava saldırısını protesto etmek için Brooklyn Müzesi'nin bazı bölümlerini işgal etti.

Protestocular müzenin çatısına "Özgür Filistin" ve "Soykırım yapmaktan vazgeç" yazan dev bir pankart astı.

NYPD'ye bağlı çevik kuvvet olay yerine ulaşırken, polisle göstericiler arasında şiddetli tartışmalar yaşandı.

Yaşanan arbede sonucu onlarca Filistin destekçisi gözaltına alınırken, polis memurlarının bir kadın göstericiyi yere fırlattıktan sonra yumrukladığı anlar objektiflere yansıdı.

Elleri arkadan kelepçelenen bir erkek göstericinin de yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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