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New York'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü

New York'ta Filistin'e Destek Yürüyüşü
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Donald Trump yönetiminin Ortadoğu politikalarına karşı düzenlenen protestoda yüzlerce kişi Filistin'e destek amacıyla New York'ta toplandı. Yürüyüş esnasında bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.

NEW YORK, 12 Mart (Xinhua) -- Donald Trump yönetiminin Ortadoğu, üniversite kampüslerinde düzenlenen protestolar ve göçmenlerle ilgili politikalarını protesto etmek üzere New York'ta toplanan yüzlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi.

Salı günü öğleden sonra Washington Park'tan Aşağı Manhattan'daki Belediye Binası'na doğru yürüyen göstericilerden onlarcası polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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