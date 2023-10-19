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New York'ta Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

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NEW YORK, 19 Ekim (Xinhua) -- Filistin-İsrail çatışması tırmanmaya devam ederken ABD'nin New York kentinde Filistinlilere destek vermek için gösteri yapan insanlar, 18 Ekim 2023. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

NEW YORK, 19 Ekim (Xinhua) -- Filistin- İsrail çatışması tırmanmaya devam ederken ABD'nin New York kentinde Filistinlilere destek vermek için gösteri yapan insanlar, 18 Ekim 2023. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

New York Filistin İsrail Güncel Haberler

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