New York'ta düzensiz göçmenler barınma sorunuyla karşı karşıya

ABD'nin New York kentinde, yetişkinler için sığınma evlerinde kalma süresinin belediye tarafından kısıtlanmasının ardından düzensiz göçmenler barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı. New York Belediyesi tarafından, sınırdan gelen, özellikle çocuklu ailelerden oluşan düzensiz göçmenler için tahsis edilen yerlerden biri olan The Roosevelt Hotel doldu. Otelin önünde toplanan göçmenlerin büyük kısmının kaldırıma serdikleri kıyafetler üzerinde geceledikleri, bir kısmının da kurduğu derme çatma çadırlarda sabahladıkları görüldü.