New York'ta dolunay
AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dolunayın New York kentindeki New York Yaşam binasıyla birlikte görüntülenmesi NEW YORK - Pembe Ay olarak adlandırılan dolunay, New York kentindeki New York Yaşam binasıyla güzel görüntü oluşturdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dolunayın New York kentindeki New York Yaşam binasıyla birlikte görüntülenmesi NEW YORK - Pembe Ay olarak adlandırılan dolunay, New York kentindeki New York Yaşam binasıyla güzel görüntü oluşturdu.