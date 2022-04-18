New York'ta dolunay - Haberler

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New York'ta dolunay

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
 - Güncelleme:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dolunayın New York kentindeki New York Yaşam binasıyla birlikte görüntülenmesi NEW YORK - Pembe Ay olarak adlandırılan dolunay, New York kentindeki New York Yaşam binasıyla güzel görüntü oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dolunayın New York kentindeki New York Yaşam binasıyla birlikte görüntülenmesi NEW YORK - Pembe Ay olarak adlandırılan dolunay, New York kentindeki New York Yaşam binasıyla güzel görüntü oluşturdu.

New York'ta dolunay

New York'ta dolunay

New York'ta dolunay

New York'ta dolunay

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

New York, Güncel, Haberler

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