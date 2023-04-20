New York'ta Çok Katlı Otopark Çöktü

Görüntüler New York kentinin ara sokaklarından birinden. Sokaktaki bir çok katlı otoparkın ikinci katının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Görüntüler New York kentinin ara sokaklarından birinden. Sokaktaki bir çok katlı otoparkın ikinci katının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yerel itfaiye ekipleri inceleme yaparken ekiplere yardımcı olan robot köpeğin görüntüleri de bir görgü tanığı tarafından kaydedildi