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New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı

AA - Betül Yürük - Güncel
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New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı

NEW ABD'nin New York kentinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu ve patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.

NEW ABD'nin New York kentinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu ve patlayıcı madde bulunduğu bildirildi.

New York Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda en az 13 kişi yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro istasyonunda yaralı yolculara ait görüntüler yer aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Polisin açıklamasına göre, olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde de bulunduğu belirtildi.

Polis, vatandaşların bölgeden uzak durması uyarısı yaparken, metro seferlerinde gecikmeler yaşandı.

New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı

New York'ta Brooklyn bölgesinde metroda silahlı saldırı

AA / Betül Yürük - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Brooklyn, New York, Metro, Güncel, Haberler

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