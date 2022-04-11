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Son dakika haberleri! New York'ta "bomba" paniği

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre ABD'nin New York kentinin kalbindeki Times Meydanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle halk panikle kaçıştı.

ABD'nin New York kentinin kalbindeki Times Meydanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle halk panikle kaçıştı. Bombalı saldırı olduğu zannedilen patlamanın rögarlardan kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

New York'un ünlü Times Meydanı'nda patlama sesi duyuldu. Çevredekiler olayı bombalı saldırı zannederek panikle kaçmaya başladı. Korku dolu anlar amatör kameralara yansırken, acil durum ve polis ekipleri bölgenin bir bölümünü kapattı. Yetkililer üç farklı rögarda patlama meydana geldiğini açıklarken, New York İtfaiyesi (FDNY) olaya müdahale etti. Rögar kaynaklı patlamanın nedenine yönelik bilgi paylaşılmadı.

(İHA)

Son dakika haberleri! New York'ta bomba paniği

Son dakika haberleri! New York'ta bomba paniği

Son dakika haberleri! New York'ta bomba paniği

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Times Meydanı, New York, Patlama, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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