New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı - Haberler

New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı
AA - Betül Yürük - Güncel
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NEW New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.
NEW New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.
Buffalo Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.
Saldırıda kaç kişinin yaralandığı ve yaralılarının durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Şüphelinin gözaltına alındığını belirtildi.
AA / Betül Yürük - Güncel