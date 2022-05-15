New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı - Haberler

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New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı

AA - Betül Yürük - Güncel
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New York'ta bir süpermarkette silahlı saldırı

NEW New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

NEW New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

Buffalo Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda birkaç kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıda kaç kişinin yaralandığı ve yaralılarının durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Şüphelinin gözaltına alındığını belirtildi.

AA / Betül Yürük - Güncel

New York, Saldırı, Buffalo, Polis, Güncel, Haberler

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