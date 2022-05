New York'ta Bebek Maması Sıkıntısı Yaşanıyor - Haberler

NEW YORK, 25 Mayıs (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinin Brooklyn ilçesindeki bebek maması sıkıntısı nedeniyle bir markette boş kalan raflar görülüyor, 24 Mayıs 2022. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri olan New York'ta ülkedeki bebek maması arzının yetersizliği sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi. (Fotoğraf: Michael Nagle/Xinhua)

