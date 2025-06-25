New York'ta Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Acil Durum İlan Edildi

NEW YORK, 25 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Queens semtinde bir parkta suyla oynayan insanlar, 24 Haziran 2025.

New York Valisi Kathy Hochul, şiddetli hava koşulları ve aşırı sıcak nedeniyle 32 ilçede acil durum ilan etti. Eyaletteki sıcak hava dalgasının çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Liu Yanan/Xinhua)