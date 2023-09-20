NEW Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantılarının devam ettiği New York'ta, Afrika Kültür Evi Derneği ile Afrika Birliği arasında mutabakat zaptı imzalandı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantılarının devam ettiği New York'ta, Afrika Kültür Evi Derneği ile Afrika Birliği arasında mutabakat zaptı imzalandı.

New York Türkevi'nde düzenlenen imza töreninde, Ankara merkezli Afrika Kültür Evi Derneği Direktörü Zeliha Sağlam ve Afrika Birliği'ni temsilen Büyükelçi Albert Muchanga, iki kurum arasında kararlaştırılan mutabakat metnine imza attı.

Sağlam, iki taraf arasındaki işbirliğiyle ilgili gelinen noktanın, "tüm tarafların aylarca süren iletişim ve kararlılığı sonucu" olduğunu belirtti.

"Mutabakat zaptı, Türkiye ve Afrika'daki kadınlar için müreffeh ve adil bir dünya yaratma konusundaki kararlılığımızın bir simgesidir." diyen Sağlam, Afrika Kültür Evi etkisinin Kenya ve Afrika'nın ötesine yayılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ve Afrika Birliği BM Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Fatima Kyari Mohammed'e teşekkür etti.

"Kadınların güçlendirilmesinin önemini göz ardı edemezsiniz"

Büyükelçi Muchanga, Afrika Kültür Evi fikrini ortaya atan Emine Erdoğan'a anlaşmaya temel oluşturan katkısı için şükranlarını sunarak, mutabakat zaptının gelecek ay Afrika'da düzenlenecek iş forumunda yapılacak tartışmalar ve ağ oluşturma faaliyetlerine çok önemli girdi sağlayacağını ifade etti.

Muchanga, "Afrika'da nüfusun çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Bundan dolayı kapsayıcılığı teşvik etmek gerekiyorsa, kadınların güçlendirilmesinin önemini göz ardı edemezsiniz." dedi.

İmza töreninde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Elif Çomoğlu Ülgen ve bazı diplomatlar da hazır bulundu.

Afrika Kültür Evi

Kısaca "Afrika Evi" diye anılan Afrika Kültür Evi, Emine Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok defa Afrika'ya yaptığı seyahatlerin neticesinde oluşturduğu fikir sonucu 2016'da hayata geçirildi.

2022'de resmi vakıf statüsünü kazanan kültür evi, üretken Afrikalı kadınların dünya pazarında yer bulan el emeğinin karşılığını daha fazla alması için bir alternatif teşkil etmenin yanı sıra Türkiye'nin Afrika ortaklık politikasına da önemli bir destek vermekte.

Söz konusu anlaşmayla 54 Afrika ülkesini çatısı altında birleştiren Afrika Birliği nezdinde resmi statü kazanan Afrika Evi, Ankara'da okuyan birçok Afrikalı öğrenciye de ev sahipliği yapıyor.