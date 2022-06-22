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New York'ta 92 arazi aracı buldozerle kağıt gibi ezildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- New York'ta 92 arazi aracı buldozerle kağıt gibi ezildi ABD'nin New York kentinde sokaklarda kullanımı yasak olan arazi araçları, buldozerle ezilerek kullanılamaz hale getirildi.

- New York'ta 92 arazi aracı buldozerle kağıt gibi ezildi

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde sokaklarda kullanımı yasak olan arazi araçları, buldozerle ezilerek kullanılamaz hale getirildi.

New York kentinde sokaklarda kullanımına izin verilmeyen ve el konulan arazi motosikletleri ile ATV'ler Brooklyn bölgesinde toplandı. Sıraya dizilen 92 arazi aracı, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın işaretiyle buldozerle ezildi. Belediye Başkanı Adams araçların hurda yığınına dönüşmesinden önce yaptığı açıklamada, "Her biri şehrimizi bir daha asla terörize etmemeleri için bugün ezilecekler. Ezilerek metal yığınına dönüşecekler ve daha sonra geri dönüştürülecekler" ifadelerini kullandı. Adams, şehrin güvenliğini tehlikeye atan araçları sokaklardan temizlemeye kararlı olduğunu vurguladı.

New York Polis Departmanından Komiser Keechant L. Sewell ise, "Kentte yaşayan ve bu tehlikelere katlanmak zorunda olanlar bize net bir şekilde şunu söylüyor, 'Bu arazi araçlarını mahallerimizden çıkarın.' New York Polis Departmanı mesajı aldı ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz" diye konuştu.

Arazi araçlarının sokaklarda kullanımı yasal değil, ancak New York yönetimi sürücülerden ve yayalardan çok sayıda şikayet alıyor. Söz konusu araçların kaldırımlarda yarış ve tehlikeli manevralar yaptığı belirtiliyor.

(AB-EZG-CC-D)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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