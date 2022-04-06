New York'ta 6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk küçük sıyrıklarla kurtuldu - Haberler

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New York'ta 6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk küçük sıyrıklarla kurtuldu

AA - Islam Doğru - Güncel
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New York'ta 6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk küçük sıyrıklarla kurtuldu

NEW New York'ta 6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk kazayı hafif atlattı.

NEW New York'ta 6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk kazayı hafif atlattı.

Polisin yerel medyaya verdiği bilgilere göre, olay kentin Bronx bölgesinde 143. Sokak'taki blokların bulunduğu bir binada meydana geldi.

Binanın 6. katındaki pencereden çimen zemine düşen 4 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen polis aracı ile yakındaki Lincoln Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Çocuğun hayatı tehlikesinin bulunmadığı, kazayı ayağındaki incinmelerle atlattığı bildirildi.

Yerel kanal WBC-7'ye konuşan bir görgü tanığı, "Çimenlerin üzerine düşen çocuk mucize şekilde hareket ederek, kendisini hastaneye götürmeye gelen polislere bile direndi." ifadesini kullandı.

AA / Islam Doğru - Güncel

New York, Güncel, Haberler

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