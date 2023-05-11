New York polisince gözaltına alınan gazeteci Keith hâla olayın acısını çektiğini söyledi Açıklaması

NEW New York'ta bir metro istasyonunda, eski bir Amerikan askeri tarafından öldürülen evsiz Jordan Neely için düzenlenen anma etkinliğinde polis tarafından gözaltına alınan gazeteci Stephanie Keith??????? gözaltı sürecinde yaşadıkları nedeniyle hala acı çektiğini belirtti.

NEW New York'ta bir metro istasyonunda, eski bir Amerikan askeri tarafından öldürülen evsiz Jordan Neely için düzenlenen anma etkinliğinde polis tarafından gözaltına alınan gazeteci Stephanie Keith??????? gözaltı sürecinde yaşadıkları nedeniyle hala acı çektiğini belirtti.

Keith, avukatı ile olayın detaylarını aktarmak üzere düzenlediği basın toplantısında konuştu.

O gün Jordan Neely için yapılan etkinlikteki protestoda "şiddetli gözaltıları" fotoğraflamak için olay yerinde bulunduğunu anlatan Keith, "Orada bütün gazeteciler, yüzü kanlar içinde kalan göstericinin gözaltına alınması sürecini kaydetmeye çalışıyordu." diye konuştu.

Keith, o ortamda gerçekleşen diğer gözaltıları da çekmeye çalışırken aniden polislerin koluna girdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Birden kolumdan tutulduğumu hissettim ve diğer polislerin bulunduğu kordonun içine çekildim. İki polis kollarımdan tutarak ellerimi arkaya götürünce, 'Aman Tanrı'm, sanırım gözaltına alınıyorum.' dedim. Polislere, defalarca 'Ben basınım, ben gazeteciyim.' diye konuştum, ancak bana, 'Hayır değilsin, gözaltındasın.' dediler. Üstümde açıkça basın kartlarım ve iki kameram bulunuyordu."

O sırada kendisini görüntülemeye çalışan diğer gazetecilerin de aynı şekilde uyarıda bulunduğunu ancak polisin kimseye kulak asmadığını anlatan Keith, plastik kelepçe vurularak polis aracına konulduğunu söyledi.

Keith, gözaltı süresi boyunca ekipmanları taşıdığı sırtındaki ağır çantanın plastik kelepçeye baskı yaptığını, polisten defalarca kelepçeleri gevşetmesi veya çantayı alması için ricada bulunduğu halde bir karşılık bulamadığını dile getirdi.

Polis aracından karakola kadar acı çektiğini vurgulayan Keith, "Bileğim zedelenmişti ve başparmağım uyuşmuştu, hala o olayın acısını çekiyorum." şeklinde konuştu.

"NYPD'nin hatalarını örtbas etmek için yalan söylemesine izin veremeyiz"

Keith'in avukatı Wylie M. Stecklow da New York Polis Departmanı (NYPD) ile gazeteci arasında yaşanan olayın Anayasa'ya göre "yasal olmadığını" belirterek "En yüksek rütbeli üniformalı polis memurunun Stephanie Keith'i protestoları ve kolluk faaliyetlerini belgelediği sırada yanlışlıkla gözaltına aldığını gördük." dedi.

Stecklow, polis yetkililerinin daha sonra gözaltı için "doğru olmayan açıklamada bulunduğunu" da savunarak "NYPD'nin, hatalarını örtbas etmek için Trump'ın taktiğini benimseyerek bize ve vatandaşlara yalan söylemesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Müvekkilinin "düzensiz davranışla" suçlandığını, polisin açıkladığı gibi herhangi bir gözaltıya müdahalede bulunmadığını işaret eden Stecklow, olayı araştıran Sivil Şikayet İnceleme Kurulunun yanlış beyanda bulunan üst düzey polisi de soruşturması gerektiğini kaydetti.

Stecklow, "Keith, kameraların önünde değil, arkasında olmak istiyor." diyerek hakkındaki suçlamanın da düşürülmesi çağrısında bulundu.

Gözaltı olayı

20 yıllık kıdemli foto muhabiri Stephanie Keith, 8 Mayıs'ta New York'taki metro istasyonunda, eski bir Amerikan askeri tarafından boğazı sıkılarak öldürülen siyahi Jordan Neely için düzenlenen protestoda görev yapmıştı. Polis 10 göstericinin yanı sıra Keith'i gözaltına almıştı.

NYPD Devriye Şefi John Chell, daha sonra basın toplantısında, kadın gazeteci Keith'i "düzensiz davranış ve tutuklamalara müdahale etmekle" suçlamıştı.

AA kameramanı da olay anında Keith'in hemen yanında yer alan gazetecilerden biriydi ve polisin gözaltı işlemini sonuna kadar görüntülemişti.

Keith, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada da "Biz sadece işimizi yapıyoruz ve bunun için gözaltına alınmamalıyız." diye konuşmuştu.

Evsiz Jordan Neely'nin öldürülmesi

1 Mayıs'ta metrodaki yolculara karşı agresif hareketler sergileyen, şizofreni tedavisi gören Jordan Neely'nin boğazını sıkan 24 yaşındaki eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny, evsiz Neely'nin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Önce gözaltına alınan eski genç askerin daha sonra serbest bırakılması bir dizi protestoya neden olmuştu.

Olayla ilgili tartışmalar ve tepkiler hala sürüyor.