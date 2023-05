New York polisince gözaltına alınan gazeteci Stephanie Keith, yaşadıklarını AA'ya anlattı Açıklaması

NEW New York'ta bir metro istasyonunda, Amerikan askeri tarafından öldürülen evsiz Jordan Neely için düzenlenen anma etkinliğinde, polis tarafından gözaltına alınan gazeteci Stephanie Keith, "Biz sadece işimizi yapıyoruz ve bunun için gözaltına alınmamalıyız." dedi.

NEW New York'ta bir metro istasyonunda, Amerikan askeri tarafından öldürülen evsiz Jordan Neely için düzenlenen anma etkinliğinde, polis tarafından gözaltına alınan gazeteci Stephanie Keith, "Biz sadece işimizi yapıyoruz ve bunun için gözaltına alınmamalıyız." dedi.

Keith, gözaltıyla ilgili yaşadıkları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

New York Polis Departmanının (NYPD) gazetecileri hiçbir şekilde tutuklamaması gerektiğini belirten Keith, "Biz sadece işimizi yapıyoruz ve bunun için gözaltına alınmamalıyız. Protesto etmiyoruz, polisin protestocularla etkileşimini belgeliyoruz. Yani olaydan ayrıyız ve işimizi yapmamıza izin verilmeli." diye konuştu.

Keith, "düzensiz davranışla ve iki tutuklamaya müdahale etmekle" suçlamasıyla gözaltına alındığını aktararak, "NYPD, bir gazeteciyi gözaltına aldıktan sonra bir şeyler söylemek zorunda. Hiçbir şekilde müdahalede bulunmadım, meslektaşlarımla omuz omuza duruyorduk ve biz her zaman çok saygılı şekilde mesafeyi koruruz." ifadesini kullandı.

New York'ta 20 yıldır gazetecilik yaptığını anlatan Keith, daha önce 2011'deki Wall Street protestoları sırasında ilk kez gözaltına alındığı ve hakkındaki suçlamanın daha sonra düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Gazeteci Keith, şöyle devam etti:

"O zamanlar mesleğimin başındaydım, çok tanınmıyordum ancak bu defa büyük olay oldu. Hatta gözaltına alınırken polise, 'Bakın, ben New York haber organizasyonları tarafından iyi bilinen biriyim, New York Times, Getty, Reuters, Bloomberg gibi önemli medya organları için çalışıyorum, ödüllü gazeteciyim, her gün sokaklardayım.' dedim. Bu defa gözaltına alındığımda büyük tepki oldu, insanlar ilgilendi, çarklar dönmeye başladı. Ulusal Basın Fotoğrafçıları ve New York Basın Fotoğrafçıları derneklerinden insanlar hemen NYPD ile temasa geçti. Benim yerimde başkası da olabilirdi."

"Umarım, NYPD bu olayı bir uyarı olarak görür"

Gözaltına alınmasına verilen tepkiden ve kendisine gösterilen destekten memnun olduğunu vurgulayan Keith, "Herkese çok teşekkür ederim. Çünkü çok korkunç ve acı verici bir deneyimdi ve gerçekten olayın üstesinden gelmeme yardımcı oldu." dedi.

Keith, gözaltı nedeniyle hakim karşısına çıkacağını ve suçlamaların düşmesini ümit ettiğini belirterek, "Umarım, NYPD bu olayı, gazetecileri tutuklarlarsa çok büyük bir hesaplaşma olduğu ve gazetecileri tutuklamayı bırakmaları gerektiğine dair bir uyarı olarak görür. Bence gazeteciler, sokaklarda kendilerini güvende hissetmeli, korkmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

AA, Keith'in gözaltına alınmasını an be an görüntüledi

Foto muhabiri Stephanie Keith, 8 Mayıs'ta New York'taki metro istasyonunda, Amerikan askeri tarafından boğazı sıkılarak öldürülen siyahi Jordan Neely için düzenlenen protestoda görevini yaparken 10'dan fazla göstericiyle polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.

NYPD Devriye Şefi John Chell, daha sonra basın toplantısında, kadın gazeteci Keith'i "düzensiz davranış ve tutuklamalara müdahale etmekle" suçlamıştı.

AA kameramanı da olay anında Keith'in hemen yanında yer alan gazetecilerden biriydi ve polisin gözaltı işlemini sonuna kadar görüntülemişti.

Evsiz Jordan Neely'nin öldürülmesi

1 Mayıs'ta, metrodaki yolculara karşı agresif hareketler sergileyen, şizofreni tedavisi gören Jordan Neely'nin boğazını sıkan 24 yaşındaki Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny, evsiz Neely'nin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Önce gözaltına alınan genç askerin daha sonra serbest bırakılması, bir dizi protestoya neden olmuştu.

Olayla ilgili tartışmalar ve tepkiler hala sürüyor.